İhsan Çaralan: ‘İtidalci’lik İsrail zulmüne çanak tutmaktır!

‘İtidal’cilik İsrail zulmüne çanak tutmaktır!

Tabi bir de “İki tarafa da çağrı” yapan “itidalciler” var: Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye!

Mısır çok uzun zamandan beri “itidalci” diyebileceğimiz, Filistinlilerle İsrail arasında ara buluculuk yapan bir çizgiyi zaten izliyordu. Ama Suudi Arabistan (SA) ve Türkiye ise İsrail’in Filistinlilere yönelik açık saldırıları karşısında iç kamuoylarından gelen tepkilerin baskısıyla da olsa İsrail’e karşı sert suçlamalar yapıyor, BM ve çeşitli uluslararası kuruluşlarda İsrail aleyhine karar çıkması için gerişimler yapıyorlardı!

Oysa bu sefer Türkiye ve SA, “itidalci” bir çizgiye geçerek aslında 75 yıldır Filistinlilere yapılan zulmü ve İsrail ile Batılı emperyalistlerin bu zulmün ekmeğini yemelerine, dahası Filistin sorununun esasının da bu politika olduğunu görmezden gelerek İsrail ve Batılı emperyalistlerin, Filistin direnişini açıkça sınırsız silah gücü kullanma yanında diplomatik manevralarla tedricen yok etme stratejisine çanak tutmuş oluyorlar.

İhsan Çaralan’ın yazısı