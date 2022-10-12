İhsan Çaralan: İran’daki protestoların arkasında ‘dış güçler’ varmış!

İran’da, 16 Eylül’de Mahsa Amini’nin başörtüsünü “kurallara uygun” biçimde örtmediği iddiasıyla gözaltına alınıp darbedilerek öldürülmesiyle başlayan protestolar dördüncü haftasına girdi.

Giderek büyüyen protestolar karşısında mollalar, bizim ve bütün otokrat rejimlerin vatandaşlarının bildiği gibi çok bilindik silaha sarıldı: İran’daki protestoların arkasında ABD emperyalizmi ve siyonist İsrail’in başında olduğu “dış güçler” varmış!

Yani İran’da her şey güllük gülistanlıkmış, İran mutlu ve özgür vatandaşların ülkesiymiş ama dış güçler gelip insanları sokağa döküyorlarmış! Eylemlere katılanlar da bu dış güçlerin piyonuymuş!

Tıpkı bizdeki gibi!

1979’da faşist Şah rejiminin devrildiği İran özgür ve bölgenin antiemperyalist ülkesi olmasından kısa süre sonra; mollalar, halkın devrimini çalıp kendi Orta Çağ rejimini kurdu ve 40 yıldan beri de Amerikan ve İsrail karşıtlığının çok ekmeğini yedi. Bölge halkları tarafından antiemperyalist bir yönetim olarak görüldüler. Bölge halkları içindeki yaygın Amerikan ve siyonizm karşıtlığını istismar ederek kendi Orta çağcı, gerici rejimlerini şirinlik maskesi olarak kullandılar. Bugün de İran halkının özgürlük, demokrasi ve laik İran talebinin karşısına aynı maskeyi takarak çıkıyorlar.

İhsan Çaralan’ın yazısı