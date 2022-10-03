İhsan Çaralan: İktidarın niyeti sosyal medyayı kendileri için dikensiz gül bahçesine dönüştürmek

Meclisin gündemin ilk sırasında ‘dezenformasyon yasası’ olarak sunulan ama aslında ‘sosyal medyaya sansür yasası’ olan teklifin görüşülmesi olacak.

Bu düzenlemeyle iktidarın, hoşuna gitmeyen gerçekleri gündeme getiren, iktidarın istemediği tartışmaları açan gazetecileri, bilim ve kültür-sanat insanlarını, iktidarın uygulamalarına tepki gösteren, fikirlerini sosyal medya üstünden ifade etmek isteyen emekçileri, sıradan vatandaşları zapturapt altına almak, onları susturup sindirmek için kullanılacağını söylemek herhalde gerçeğin en yalın ifadesi olur.

Bütün bunların da ötesinde; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘hakaret’ suçlamasıyla, 2014-2020 yılları arasında açılan soruşturma sayısının 160 bin 169 olduğu, Türkiye’den 500 binden fazla web sitesinin erişime engelli olduğu, 150 bin kadar da haber ve içerik erişime engelli ve binlerce haberin web sitelerinden kaldırıldığı dikkate alındığında, iktidarın niyetinin dezenformasyonu önleme değil sosyal medyayı kendileri için dikensiz gül bahçesine dönüştürmek olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı