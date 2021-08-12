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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: İktidar artık ‘yalanın bile bittiği noktada’

İktidarın az çok seçimlerle belirlendiği kapitalist ülkelerde sermaye partilerinin iktidarda kalış süresi halk çoğunluğunun söylenen yalanlara inanma ömrü kadardır.

Bir iktidarın söylediklerine inanmamanın böyle bir aşamaya gelmesi, o iktidarın artık halk indinde meşruiyetinin kalmaması demektir. Yani, iktidarın halk indinde bittiğindir.En azından 2019 yerel seçiminden beri, iktidarın söylediklerine inanmama süreci hızla ilerlemektedir. Ve bugün süreç özetle, “Bize inanmıyorsanız İsrail’e inanın” deme aşamasına kadar gelmiştir!


Göbels’in, “Yalanınıza inanılmıyorsa daha büyüğünü söyleyin” denklemi de tek adam yönetimi için sarılacak sağlamlıkta bir dayanak olamamaktadır. Tabiri caizse iktidar artık “yalanın bile bittiği noktada”dır!

İhsan Çaralan’ın yazısı

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