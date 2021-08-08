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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Erdoğan’ın açıklaması iktidarın başarısızlığının itirafına dönüşmekte

Daha yangınlar termik santralleri tehdit ederek yayılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “a haber” kanalında çıktığı ve malum gazetecilerin “sorularına” yanıt verdiği programda, “yangınlardan büyükşehir belediyelerinin de sorumlu olduğunu” söyleyerek, Pakdemirli’nin iddiasını somutlaştırmaya yöneldi.

Erdoğan, “yerleşim bölgelerindeki yangınlardan büyükşehir belediyelerini sorumlu” tutarken, tıpkı Pakdemirli gibi, “yangınların yerleşim bölgelerinden çıktığını, büyükşehir belediyeleri söndüremediği için de ormanlara sıçradığını” varsayan bir yaklaşımı benimsemiştir.


Ülkede ne olumsuzluk varsa bundan 20 yıllık kendi iktidarlarını değil muhalefeti sorumlu tutan Erdoğan’ın yangında da büyükşehir belediyelerini sorumlu tutmasında şaşılacak bir şey görülmese de, içinden geçilen koşullar dikkate alındığında, bu açıklama, yangınlar karşısında iktidarın başarısızlığının itirafına da dönüşmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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