İhsan Çaralan: Erdoğan, ‘yeni bir malzeme’ vermeyi amaçladı

Şimdi ise yakında bir seçim var. Bunun için de AKP gençliğini seçim için harekete geçmeye dair motive etmek, ellerine “malzeme” vermek gerekmektedir. Ama 20 yıllık iktidardan sonra Erdoğan ve iktidarının gençlere verdiği kopya; skandallı sınavlar, torpille atamalar, işsizlik, geleceksizlik, geleceğini başka ülkelerde arama… olmuştur! Yani artık gençleri kendilerine çekecek “yeni” vaatleri yoktur.

Nitekim katıldığı bir gençlik toplantısında “AVM’lere gidin aromalı kahve için, sohbet edin” dediği gençlere, gençlik içinde çalışmayı teşvik eden Erdoğan “Bay Kemal’in nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar devrimciyim” diyerek partili gençlerine, gençliğin değişim ve devrim fikrine duydukları sempatiyi istismar edecekleri, böylece kendi dışlarındaki gençlerle yakınlık kurmalarını sağlayacağını düşündüğü “yeni” bir “malzeme” vermeyi amaçladı.

İhsan Çaralan’ın yazısı