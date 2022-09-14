İhsan Çaralan: Erdoğan ve Miçotakis, krizi iç politika amacıyla körüklüyor

Tartışılan Ege ve Yunanistan olduğunda medya ve siyasetin ayağa kalkması Türkiye’de medya ve siyasetin geleneği olagelmiştir. Benzer bir durumun Yunanistan için de geçerli olduğu tartışmasızdır.

Yunanistan’ın Ege’de uçuş yapan Türkiye’nin F-16’larına “radar kilidi” atmasının arkasından Yunanistan’a karşı bir kampanya başlatıldığına tanık olduk.

3 Eylül günü, Samsun’da Teknofest 2022’de yaptığı konuşmada, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur” içerikli konuşmalar yapıyor.

Sadece Erdoğan’ın tek adam yönetimi değil, Yunanistan hükümeti ve medyası da Ege’deki krizi ve milliyetçiliği yükselterek eriyen oylarını yeniden kazanmaya çalışmakta, bu amaçla Erdoğan ve Türkiye’den gelen tehditleri kendi lehine kullanmak için elinden geleni yapmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı