İhsan Çaralan: Erdoğan ve kabinesi, virüsün hızla yayılmasını seyrediyor

Turkuaz tablonun verileri mart başından beri vakaların 10 kat, ölümlerin 4 kat arttığını gösteriyor. 50 binin üstüne çıkan vaka sayısıyla Türkiye Avrupa’da birinci sıraya çıkarken, dünyada ise ABD, Hindistan ve Brezilya’dan sonra dördüncü sıraya yükselmiş bulunuyor.

Koronavirüsten 1 günde ölenlerin sayısının 250’nin üstüne çıktığını görüyoruz. Tabii ”Bulaşıcı hastalıktan öldü” diye kayda geçirilenler sayılmazsa!

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TTB, uzman dernekler, hekimler, sahadaki verilerin turkuaz tabloda yansıyan verilerden çok daha vahim olduğunu belirtiyor.

Son bir ay içinde vaka sayısı her gün yeni rekorlar kırarak 50 binin üstüne çıkarken iki hafta önce, “Türkiye’nin virüse karşı, dünyanın en başarılı mücadele eden birkaç ülkesinden biri” olduğunu iddia ederek; “Ramazan ayında alınacak önlemleri” açıklayıp sahadan çekilen Erdoğan ve kabinesi, virüsün hızla yayılmasını seyrediyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı