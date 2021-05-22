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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Erdoğan sahadaki düelloyu sessizce seyrediyor

Sosyal medya hesabından Erdoğan’ı eleştiren sıradan vatandaşın bile sabaha doğru evlerini bastırarak gözaltına alınmasında perva tanımayan cevval savcılar, tonlarca kokain kaçakçılığı, milyar dolarlık “Çökmeler”, mafya liderlerine devlet koruması, mafyadan dolarla maaş alan vekiller, mafyaya gazete bastıran parti büyükleri, cinayetler… ortalığa saçılıyor ama savcılarda “çıt” yok! Bu da ister istemez herkesin aklına, Savcılar en yukarıdan harekete geçin emri mi bekliyor? sorusunu getiriyor. Son yıllarda yaşananlardan açıkça anlıyoruz ki, yukarıdaki iki suskun odağın beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Çünkü bizzat Erdoğan’ın göreve getirdiği 5 yıllık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir mafya lideri tarafından yerden yere vuruluyor, hakkında çok ağır suçlamalar yapılıyor… ama Erdoğan, Benim bakanım böyle şeyler yapmaz demiyor. Tersine sanki bütün bu tartışmalar başka bir ülkede oluyormuş gibi, her konuda anında yanıt verme tutumundan beklenemeyecek biçimde sahadaki düelloyu sessizce seyrediyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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