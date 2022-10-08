İhsan Çaralan: Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü adımını kendisini için fırsata dönüştürmek istiyor

AKP, bunu (Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışını) kendisi için bir fırsata dönüştürmeyi amaçlayarak karşı hamlelere girişti. Bu fırsatların ilki de halkın sorunlarını tartışmak yerine AKP ve CHP arasında bir başörtüsü tartışmasına dönüştürerek ülke ve halkın gerçek sorunlarının tartışılmasını istemeyen AKP ve Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürme olarak ortaya çıktı. Sonrasını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Konu “başörtüsü” ve “Ailenin güçlendirilmesi” gibi AKP’nin çok ekmek yediği ve yemeye devam etmek istediği konular olup Erdoğan ve partisinin normal koşullarda kazanma ihtimali olmayan bu yüzdende de daha geniş toplumsal kesimleri ilgilendiren taleplerin tartışılması yerine “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi” ve “İstanbul Sözleşmesi’den çıkılarak” girilen yolda yürünmeye devam edilmektedir. En son “Ailenin güçlendirilmesi” merkezli olacağı anlaşılan anayasa değişikliği de bu yolun devamıdır. Ki, tarikat ve cemaatlerin talepleri öne çıkarılarak atılan bu adımlar AKP’nin seçmen kitlesinin çekirdeğindeki erimenin önlenip motive edilmesi ve bütün enerjisini karşısındaki safları bölmeye teksif etmesi asıl seçim stratejisinin gereğidir.

Bu yüzden Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan’ın elinden başörtüsü kozunu alma hamlesi” olarak gösterilen “Başörtüsüne yasal güvence getirme” adımı AKP ve Erdoğan tarafından kendileri için yeni bir fırsata dönüştürülmek istenmektedir. Sonuçlarını da yakında göreceğiz.

İhsan Çaralan’ın yazısı