İhsan Çaralan: Erdoğan, Cemevi ziyaretiyle bir taşla birkaç kuş vurmayı amaçladı

Bu ziyaretle Erdoğan ve bu ziyareti organize edenler, bir taşla birkaç kuş birden vurmayı amaçlamış görünmektedir.

Nitekim böylece;

– AKP propagandası “Bakın Cumhurbaşkanı cemevlerine saldırıya, 10 Muharrem’de, Aleviler için kutsal bir günde bir cemevine giderek tepki göstererek saldırılara doğrudan ve açıkça karşı çıkmıştır” diyerek Aleviler içinde Erdoğan’a yönelik sempati artırmak için atılacak adımlara yeni bir dayanak oluşturma amaçlanmış görünmektedir. Reklam

– Bu ziyarete kaş çatarak karşı çıkacak tarikat ve cemaatlere, “Bakın biz cemevini bir ‘kültür evine’ dönüştürerek cemevlerini ibadethane olarak görmediğimizi bir cemevinden ilan ettik. Onlara taviz vermedik, tersine onları bizi bizim istediğimiz bir mizansen içinde karşılamak zorunda bıraktık” diyerek kendi içlerindeki birliği yenileyip güçlendirebileceklerdir.

– Ziyaret böyle organize edilerek, bu ziyaretten fayda umacak çevreleri, cemevinin içinin yeniden düzenlenmesinin sorumlusu vakıf başkanını haklı bulanlarla; ziyaretle ilgili karar verilmesinde vakıf ve cemevi yönetiminin baypas edilmesine karşı çıkanlar, daveti reddeden dedeler ve çevreler arasında yeni bir tartışma, hatta bölünmeler için nifak tohumu ekildiği görülmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı