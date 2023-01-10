İhsan Çaralan: Cinayetin siyasi sorumluluğu

Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinin üstünden 11 gün geçti.

Bu 11 gün içinde 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar içinde MHP ile il örgütü düzeyinde ilişkili bir kişi ve iki özel harekat polisi de var. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise hâlâ firarda!

MHP’nin il düzeyindeki bir yöneticisinin ve iki özel hareket polisinin tutuklanmış olması ve tetikçilerin İstanbul Gülsuyu’da uyuşturucu, gasp, cinayet, yaralama gibi mafyatik suçlardan ceza almış ve aranıyor olan kriminal kişiler olmaları, “siyaset-mafya-devlet” bağlamında “Yeni bir Susurluk skandalıyla mı karşı karşıyayız?” sorusunu da gündeme getirmiş bulunuyor.

Cinayetin üstünden 10 gün geçmesine karşın MHP ve Ülkü Ocaklarının kamuoyunda tanınmış bir kişi olan Sinan Ateş’in öldürülmesi karşısında bırakalım tepki göstermeyi, taziyenin adını bile anmayan tutumuna Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının cinayetten muhalefeti suçlamamış olmamaları eklenince cinayetin siyasi sorumluluğunun nerelere kadar uzandığı konusunda soruları büyütüp çoğaltmaktadır. Bu sorulara bugünden verilen yanıtlar “yeni bir Susurluk skandalıyla” değil ama “Susurluk’tan bile beter” bir organizasyonla karşı karşıya oluğumuzu gösteriyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı