İHD Eş Genel Başkanı Keskin: Mücella Yapıcı, hastaneye gitmeme kararı aldı

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı maruz kaldığı ihlaller nedeniyle hastaneye gitmeme kararı aldığını söyledi.

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MA’nın aktardığına göre 8 Haziran’nda Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ni ziyaret eden Eren Keskin, cezaevindeki hasta tutukluların durumu ve uygulamalara dair konuştu.

Yapıcı’nın hastaneye götürülürken kollarının sıkı bir şekilde kelepçelendiğini ve buna bağlı olarak kollarında morlukların oluştuğunu belirten Keskin, ‘hastaneye her götürüldüğünde işkenceye maruz kaldığını’ söyledi:

“Mücella Yapıcı, bundan dolayı artık hastaneye gitmeme kararı aldı. Bu insanların dışarıdaki insanlardan daha güçlü olduğuna bir kez daha şahit olduk. Siyasi tespitleri bunun bir göstergesiydi. Gezi tutukluları çok büyük bir haksızlık sonucunda ve hukukun bir intikam aracı olarak kullanılmasından dolayı içerdeler. Mücella Yapıcı bugün bir kez daha dile getirdi. 2015’te aldıkları cezadan beraat ettiklerini fakat yine aynı nedenden dolayı kendilerine ikinci kez dava açıldığını ve ceza aldıklarını söyledi.”

‘Ağır hasta hükümlü günde bir saat uyuyabiliyor’

Yaklaşık 22 yıldır cezaevinde olan ve ileri derecede kalp kapakçığı rahatsızlığı, bronşit ile astım hastalıkları bulunan ağır hasta tutuklu Fatma Tokmak’ı da ziyaret eden Keskin, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) Tokmak hakkında verdiği “Cezaevinde kalabilir” raporunu hatırlattı:

“ATK’nin, siyasi tutuklulara ilişkin raporları hep böyle oluyor. Oysaki Fatma Tokmak’ın cezaevinde kalamayacağına dair İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) raporu var. Savcılığa bunu da sunduk ancak maalesef ki bu talebimiz bugüne kadar kabul edilmedi. Adalet Bakanlığı’na aynı şekilde defalarca başvurmamıza rağmen talebimiz hep reddedildi”

Keskin, ‘Tokmak’ın sağlık durumunun her geçen gün kritikleştiğini ve rahatsızlıkları nedeniyle günde sadece bir saat uyuyabildiğini’ söyledi.

Keskin, ‘nefes alamayan Tokmak’la doktorunun ilgilenmediğini ve kötü muamelede bulunduğunu’ dile getirdi.