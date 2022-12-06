İETT otobüsüne çarpan tramvayın vatmanı tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan’da tramvayla İETT otobüsünün çarpışmasına ilişkin soruşturmada tramvay’ın vatmanı tutuklandı.

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Dün meydana gelen kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki iki otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarpmıştı. Kazada 33 kişi yaralanmıştı. İETT otobüsünde sıkışan bir kişiyse itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtilmiş ve serbest bırakılmıştı.

DHA’nın aktardığına göre, hastanede tedavisi tamamlanan vatman Semi Özcan, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirildi. Vatmanın savcılıktaki ifadesinden sonra Özcan, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

Özcan, ifadesinde şunları dedi: “Saat 09.00 tekrar Alibeyköy’den Cibali durağına kalkış yaptım. O ana kadar tramvay kabini içerisinde mekanik arızaya işaret edecek herhangi bir olumsuz durum hissetmedim. Hatta yanımda soyadını bilmediğim temizlik şefimizde vardı. Alibeyköy durağından yolcuları aldıktan sonra tekrar hareketlendim. O esnada kabin içerisinde yalnızdım. En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvay İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Ardından sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü. Hastanenin ardından karakola giderek ifademi verdim. Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Daha önce hiç kazam yoktur. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir. Bayıldığım için tramvay ışıklarının yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Normalde tramvay kabininde ivme kolunu manuel kullanırım. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum.“