İstanbul’da tramvay ile otobüs çarpıştı: Dördü ağır 19 yaralı var

İstanbul Eyüpsultan’da tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada dördü ağır 19 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Aktarılana göre, Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada dördü ağır 19 kişi yaralandı. İETT otobüsünde sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralıların ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve kaza yerinde yaralı kalmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen vinç ve çekici ile İETT otobüsünün kaldırılma çalışması ise sürüyor. Otobüsten gelen yoğun yakıt sızıntısı nedeniyle itfaiye alana köpüklü su sıktı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, tramvay ile çarpışan otobüsün savrularak yakınındaki bir araç ile otoparkta bulunan güvenlik kulübesine çarpması yer aldı.

Çarpmanın etkisiyle güvenlik kulübesinin devrilmesi ve içinden otopark görevlisinin aniden dışarı çıkması görüntüye yansıdı.

‘Biz kulübeden zor çıktık’

Otopark görevlisi Selahattin Şahin, basın mensuplarına, tramvayın otobüsü ortadan ikiye böldüğünü gördüğünü söyledi.

Kaza sırasında kulübede olduklarını ve kendi canlarını zor kurtardıklarını belirten “Biz kulübeden zor çıktık. Allah bizi korudu” diye konuştu.

Görgü tanıklarından Melih Kartal ise çalışırken bir anda büyük bir ses geldiğini söyledi.

Deprem oluyor korkusuyla dışarı çıktıklarını ifade eden Kartal, “Geldiğimizde tramvay tam körük noktasından otobüse çarpıtmıştı. Yaralılar vardı. Hemen acil olarak ambulans ve itfaiyeyi aradık. Her iki araçta da yolcular vardı. Tramvay şoförü de yaralıydı” dedi.