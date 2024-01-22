Yaramazlara biraz batar!

İDO ve BUDO seferleri iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO’nun iptal olan seferleri şöyle:


  • 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya),
  • 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 
  • 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 
  • 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
  • 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya),
  • 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas), 
  • 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

İDO seferleri de iptal

İDO’dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

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