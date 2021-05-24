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İddiayı kaybedince: Macron, sarayın kapılarını Youtuber’lara açtı, heavy metal dinledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, girdiği iddiayı kaybedince Youtuber’larla Elysee Sarayı’nda çekim yaptı, heavy metal dinledi.

Fotoğraf: Reuters

Macron şubat ayında ülkenin ünlü Youtuber’ları McFly and Carlito ile sosyal mesafeyi teşvik eden bir videolarının 10 milyon izleyiciyi geçip geçemeyeceği üzerine iddiaya girmişti.

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Video 10 milyon izlenmeyi geçince Macron, cumhurbaşkanlığı sarayının kapılarını 6.5 milyon takipçisi bulunan ikiliye açtı. İddiayı kazanan komedyenler sarayda 36 dakikalık video çekti.

Bir günde 8 milyondan fazla izlenen videoda Youtuber’lar Fransa cumhurbaşkanıyla sohbet edip sarayın bahçesinde heavy metal grubu Ultra Vomit’in performansını dinledi.

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