İdam mahkumu infaza saatler kala kurtuldu

ABD’de bir idam cezası mahkumunun infazı birkaç saat kala durduruldu.

Fotoğraf: Oklahoma Department of Correction

Oklahama Valisi Kevin Stitt hükümlü Julius Jones’un idam cezasını şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapse çevirdiğini duyurdu.

Valin kararını açıklamadan önce binlerce öğrenci Jones için af talep etmişti.

Jones 1999’da yaşanan araba hırsızlığı esnasında Paul Howell’i öldürme suçundan 2002’de idama mahkum edilmişti.

Davası boyunca başta Kim Kardashian olmak üzere ünlülerin ve idam karşıtı aktivistlerden destek görmüştü.

Cinayet suçunu kabul etmeyen Jones için adalet talep eden dilekçeyi altı milyondan fazla kişi imzalamıştı.