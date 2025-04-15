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Yaramazlara biraz batar!

İçişleri bakanı: 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dokuzu yurt dışında 225’i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Yerlikaya uluslararası organize uyuşturucu suç örgütlerine ‘Orkinos-Bulut Operasyonu’nu yapıldığını söyledi:


“Hedefimizde dört ayrı uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yaptıklarını tespit ettik. Karşımızda dev bir yapılanma vardı. Bu suç örgütleri kasten adam öldürme, adam kaçırma, şantaj gibi suçları işlediklerini tespit ettik. Bu sabah dokuzu yurtdışında 225’i yurt içinde olmak üzere 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin 13 milyar liralık hesaplarına el konuldu.”

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