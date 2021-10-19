İçinde 2 milyon liraya yakın para olan valizini taksinin bagajında unuttu

İstanbul’da Almanya’dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar (1,4 milyon lira) bulunan valizini unuttu.

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Geçen cumartesi sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi’nde yaşanan olayda Almanya’dan gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak’tan taksiye binerek Sarıyer Kaymakamlığı’na gitti. Taksinin bagajına koyduğu para dolu valizini, inerken almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu fark eden kişi, polise başvurdu.

Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk ise, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu. Türk’ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi duraktan valizini teslim aldı.

Valizi teslim alan sahibi, “Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kendilerine minnettarım” dedi.

Taksi durağı yöneticisi Aydoğdu şunları söyledi: “Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam kendinden geçmiş durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca ferahladı. ‘Sizin gibi insan kalmış mı‘ diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun.”