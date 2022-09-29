İbrahim Varlı: Neden Güney Amerika sola, Avrupa sağa yelken kırıyor?

Savaşın da etkisiyle ekonomik krizin derinleştiği, yoksulluğun tırmanışa geçtiği Atlantik’in bu yakasında sol yerine sağın yükselmesi neresinden bakılırsa çarpıcı. İtalya’da Giorgia Meloni, İsveç’te Jimmie Akesson gibi aşırı sağcı liderler kökleri neo Nazi hareketlerine dayanan partileriyle siyasi denklemi alt üst etti.

Her iki ülkede de aşırı sağcılar işçilerden, emekçilerden, ezilenlerden pek çok oy aldı. Bunda merkez sol hükümetlerin uzun yıllar boyunca sosyal devleti budayarak halkı neoliberal sistem karşısında yalnız bırakmalarının payı büyük.

Aşırı sağın yükselişinin nedenlerini sadece korkuları beslemeleri, yabancı düşmanlığı yapmaları olarak okumak eksik kalır. Avrupa solunun uzunca bir süredir halkla, kitlelerle bağının kopması, kendi egemenlerinin seslerine kulak vermeleri, küresel krizler karşısında kitleleri çaresiz bırakmaları malum sonuçların nedenlerinden.

İbrahim Varlı’nın yazısı