İbrahim Varlı: Maduro’nun planları

Ekim ayında Venezuela’da Maduro hükümeti ile ABD destekli “muhalefet” koalisyonu, ülkede onlarca yıldır devam eden krizi ele almak için müzakerelere yeniden başladı. Siyasi çözüm için 17 Ekim’de Barbados’ta yapılan toplantıda delegasyonlar, 2024’te yapılacak başkanlık seçimi için bir dizi konuda uzlaştılar. Her ne kadar ABD bu müzakerelere resmi olarak taraf olmasa da anlaşmanın arkasındaki güçtü. Muhalefetin seçime katılması gibi bazı önemli adımlar atılsa da Francisco Rodriguez’in Foreign Affairs’teki yazısında belirttiği üzere “Barbados Anlaşması” oldukça kırılgan bir zemine sahip. Anlaşmaya rağmen Maduro hükümetinin bazı muhalif adayların seçimlere katılımına yasak getirmesi şimdiden yeni kriz sebebi. Bunlardan birisi de muhalefetin favori adayı olarak görülen Maria Corina Machado. Anlaşmaya rağmen muhalefetten seçimlerin “özgür ve eşit” koşullarda yapılmayacağına dair eleştiriler yükselmeye başladı.

Komşu ülke Guyana’nın 3’te 2’sini oluşturan Esequibo’nun kendi toprağı olduğunu iddia eden Venezuela, Yunanistan büyüklüğündeki bölgenin ilhakı için 3 Aralık’ta referanduma gitti. Petrol zengini Esequibo bölgesinin ilhakı için yapılan referandumdan yüzde 93 “evet” oyu çıktı. Söz konusu bölgeyi İspanyol sömürge döneminden beri kendi toprağı olarak gören Maduro yönetimi “Büyük Venezuela” peşinde. Bu oylama Karayip ve Güney Amerika’da tansiyonu yükseltirken Maduro ile Guyana lideri Irfaan Ali, bir hafta sonra bir araya gelerek orta bir yol bulmaya çalıştılar. Latin Amerika’da 200 yıldan fazla bir süredir “dondurulmuş sorun” olarak kabul edilen Guyana-Venezuela sınır sorununun yeniden alevlenmesi endişeye yol açtı.

İbrahim Varlı’nın yazısı