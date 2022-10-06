İbrahim Kiras: Kılıçdaroğlu’nun teklifine karşı çıkanlar ‘CHP gelirse başörtüsü yasaklanır’ propagandası yapıyor

Toplumun yaşadığı acı tecrübeler itibarıyla ulaştığı anlayış seviyesinde bugünkü durumdan geri adım atılması düşünülemez artık. Hiçbir parti suyun akış yönüne karşı kürek çekmeye yeltenemez bundan sonra.

Ama yasal mevzuat karşısında olmasa da siyasetin dili karşısında hâlâ güvenceye ihtiyacı var başörtüsünün. Çünkü meselenin istismarı bir türlü bitmiyor.

Baksanıza, Kılıçdaroğlu’nun teklifine “Zaten kaldırılmış bu yasak, tekrar mı kaldıralım” diye karşı çıkanlar, bir yandan da “CHP gelirse başörtüsü tekrar yasaklanır” propagandası yapıyorlar.

CHP lideri zaten “Mademki Bay Kemal geldiğinde yasağı hortlatacak diye insanları korkutuyorsunuz, öyleyse bu konuyu yasaların güvencesi altına alalım, kimsenin keyfine göre uygulamanın değişmeyeceği belli olsun” diyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı