İbrahim Kiras: Altılı masanın asıl problemi Kılıçdaroğlu’nun adaylığı değil

Açık konuşalım. Muhalefet cephesindeki asıl problem Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu değil, bu konunun ele alınma şeklinin giderek altılı masanın fonksiyonunu kaybetmesine yol açma riski. Gerçi liderlerin her biri yaptıkları son açıklamalarda masanın son karar mercii olduğunun altını çizdiler ama eylemlerin de söylemleri tasdik etmesi gerekiyor.

Diyeceksiniz ki “Altılı masa dediğimizde altı ayrı parti, altı ayrı camia söz konusu. Anlaşmazlıklar da çekişmeler de olacaktır tabii.” Haklısınız, birtakım ufak tefek ihtilaflara bakıp ittifakın kolayca sona erebileceğini düşünmemek gerekir. Hatta bana sorarsanız altılı masanın dağılma ihtimali hiçbir şart altında varid değil. Ancak masanın fonksiyonunu kaybetmesi, yani varlık amacından uzağa düşmesi dağılmasından daha kötü bir durum olmaz mı?

Açık konuşmaya devam edelim, bu noktada masanın zayıf halkasını CHP teşkil ediyor. Son tartışmadan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Zaten çok uzun zamandır söylemeye çalışıyorum aynı şeyi. CHP’nin sorunu kendi genel başkanlarını Cumhurbaşkanı olarak görmek istemeleri değil. Bu onların en doğal hakkı.

İbrahim Kiras’ın yazısı