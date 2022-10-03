İbrahim Kahveci: Yeni modelle kurlar patladı, enflasyon zıpladı ama ne karşılığında?

Yeni model’de enflasyon artışına kurların da sebep olduğunu söylüyorlar. Bunu özellikle Nureddin Nebati dile getiriyor.

İyi ama kurlar sert yükselişi aniden faiz indirimine giden MB kararları sonrası yaşadı. Şimdi soralım: TC’de kurları kim yükseltti?

Enflasyon düşmeden faizleri düşürürseniz kurların yükselmesi kadar doğal ne olabilir ki? MB faizleri enflasyon düşmeden düşürünce kurları kim yükseltmiş oluyor?

Hadi yeni model ile kurlar patladı, enflasyon zıpladı ve biz buna katlanalım diyoruz… Ne karşılığı: İhracat artacak, cari fazla vereceğiz ve istihdamla daha büyük kazanç elde edeceğiz…. Varsayım buydu.

Geçen yıl ilk 8 ayda 140,1 milyar dolar olan ihracatımız yüzde 18,3 artışla bu yıl ilk 8 ayda 165,7 milyar dolara yükseldi. İthalatımız ise 169,9 milyar dolardan yüzde 40,7 artışla 239,0 milyar dolara çıktı. Böylece dış ticaret açığımız 29,8 milyar dolardan 73,4 milyar dolara fırlamış oldu.

Diyorlar ki bu açık ‘enerji faturasından’ dolayı yaşandı. Doğru… Net enerji ithalatı 22,0 milyar dolardan 53,7 milyar dolara çıktı. Ama bu fatura da dış açıktaki artışı tam izah etmiyor.

Hatta ben size bu hesaba altın ticaretini de ekleyelim derim. Çünkü geçen yıla göre altın ihracatımız aynı seviyede kalırken ithalatımız 5,5 milyar dolardan 11,1 milyar dolara yükseldi.

İbrahim Kahveci’nin yazısı