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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Ülkenin zeka seviyesini yükseltmezseniz faizleri yükseltirsiniz

Geçen hafta Merkez Bankası faizleri sürpriz şekilde yüzde 25’e yükseltti. Ben söyleyeyim: Ülkenin zeka seviyesini (bilim ve teknolojiyi, katma değeri) yükseltmezseniz faizleri yükseltirsiniz… Ne demiştik: Orta-uzun vadede değer yaratıcı ekonomi kurmazsanız kısa vadeli finansal dengelerle ekonomiyi dur-kalk şeklinde yönetirsiniz.

Özal sonrası hep böyle oldu… Bir tek Özal döneminde kesintisiz ve dış açıksız büyüme yaşadık. Sonrası bomboş… Şimdi diyeceksiniz ki “AK Parti ilk iki dönemi 2003-2013 yıllarında da dur-kalk olmadan büyüdük…” O büyüme değildi ki; yabancı sermayenin getirdiği şişmeden başka bir şey yaşamadık…


Seçim öncesi dedim ki: Muhalefetin ekonomi kadroları çok güçlü… Hatta 80 sonrası ilk kez kalkınma programı etrafından bir reform hazırlandı. “Ortak Politikalar Metni” hala önümüzde… Ama o tren kaçtı. Şimdi fatura ödenecek. Değer üretemezsen kemer sıkacaksın. Geçmiş Nass.. faturası bizi bekliyor. Hem mevcudu ödeyeceğiz hem de geçmiş iki yılın faturasını.

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