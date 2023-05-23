İbrahim Kahveci: Ülkemiz Venezuela olma yolunda

Ekonomimiz 2016’dan beri düzelmiyor ama daha kötüsü önümüzdeki günlerde gelecek. 2022 yılından beri bir sanal refah yaşıyoruz. Ucuz krediye dayalı aşırı tüketim refahında sınırları zorluyoruz.

İthalat patladı, ihracat artmıyor. Döviz açığımız had safhada ama döviz alabileceğimiz yerler de yok.

Putin bizi ne karşılığı ve ne kadar daha ayakta tutacak?

Erdoğan’ın Biden ile görüşmesinden sonra Afganlılara açılan sınırlarımız size bir şey ifade ediyor mu?

Yani diyeceğim o ki, yaşadığımız ekonomik çıkmaz Türkiye için zaten bağımsızlık ve beka sorunu haline gelmiştir. Bu sizi hiç dertlendirmiyor mu?

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Bu ülkenin uzmanları ülke düşmanı değildir. Bu zihniyet bile bu ülkenin çöküşüne zemin hazırlar.

Doktor bile dövebilecek kadar şımarmış ise bir kesim işimiz feci demektir.

Onlar başkaları değil, sizin bizim evlatlarımız-yakınlarımız.

Bi kendimize gelelim. Ne yaptığımızı ve güzel ülkemizi nereye getirdiğimize bakalım. Ülkemiz Venezuela olma yolunda hızla ilerliyor. Bunu ya durdururuz ya da çöker gideriz.

Bu o kadar belli ve kesin ki… Korkumuz ondandır.

İbrahim Kahveci’nin yazısı