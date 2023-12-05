Seçimden önce defalarca yazdım: “Uygulanacak program bellidir ama maliyetinin ne olacağına toplum karar verecektir” demiştik.

Nitekim toplum yüksek maliyetli istikrar programını tercih etti. Türk Halkı daha yüksek maliyet ödemek istedi, daha çok fakirlik istedi ve ona göre oy verdi… Adeta “kuru soğana Reis’lerini yedirmediler.

Şimdi fatura ödeme zamanı geliyor.

Şimdi çok daha sert bir kemer sıkma politikası gelecek..

Ben derim ki ücretin düzeyine bakmayın ve işinize sahip çıkın. Çünkü Türkiye zombi şirketlerde dünya lideri. Yani batmak durumda şirketimiz çok fazla.

Artık düşük faiz ve ucuz emek bileşeni ile süren bu yalancı cennet bitiyor. Sizlere resmen deniyor ki, “bir ücret alıyorsanız sevinin, seviyesi hiç önemli değil”.

Haklılar…

İbrahim Kahveci’nin yazısı