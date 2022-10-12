İbrahim Kahveci: Tasarruf etme, edeceksen de TL’de kalma deniyor

Yüksek faiz mi düşük faiz mi? Acaba hangi politika doğrudur?

Denge faizin canı mı çıktı diyecekseniz… Sakın demeyin.

Faizin mutlak rakamı değil, enflasyona oranı önemlidir. Mesela yüzde 90 enflasyon varsa yüzde 10 faiz uygulamak absürtlükten öte bir şey değildir. Çünkü siz çok ama çok düşük faizle, yani büyük negatif faizle topluma iki mesaj veriyorsunuz:

1- Sakın ama sakın tasarruf etme ve derhal tüket…. Çünkü tasarruf edersen paranı kaybedersin.

2-Eğer tasarruf edeceksen sakın ama sakın kendi ülke parana yatırım yapma; git yabancı ülkelerin parasına para yatır.

İbrahim Kahveci’nin yazısı