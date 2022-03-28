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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Tarım ve gıdada bu uğurda ne feda ediyoruz?


En fazla ithal ettiğimiz iki tarım ürünü: 1- ayçiçeği ve ürünleri ile 2- hububat (buğday dahil) oldu. Fakat hububat ticaretinde son yıla kadar fazla verirken burada da açık vermeye başladık.

Buna rağmen tarımda kendi kendine yeten ülke konumumuzu sürdürüyoruz.


Burada asıl sorun şu: Tarım ve gıdada bu uğurda ne feda ediyoruz?

Mesela domates ihracatı nedeniyle yurtiçi fiyatlar bir türlü düşmüyor. Hatta geçen hafta yasaklanana kadar küçükbaş hayvan ihracatı da yurtiçinde fiyatları çoktan patlattı.

Ahırlar boşaldı ve artık et ve süt ürünlerini daha pahalıya alacağız. Yeni zamlar kapıda…

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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