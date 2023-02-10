İbrahim Kahveci: Sistem çöktü, ülke çöktü

Ülkeyi yönetenleri sorgulamak, ortaya çıkan hataları-aksaklıkları sormak yönetim siyasi olduğundan siyaset olarak sunulamaz. Elbette hesap sorulmak durumundadır.

Acaba şu soruyu sorar mısınız: Koca Dünya titreten asrın liderliğindeki Türkiye’nin Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Başkan Yardımcısı 18 vinç sayarak bölgeye yollarken, sadece 1 kişinin kendisi ve organizasyonu ile bölgeye 30 vinç yollanıyorsa bu işte bir sorgulama gerekmiyor mu?

3 gündür enkaz altından insanlar kurtarılmayı bekleyen mesajlar atarken ve de umutlar azalırken hesabı bina yapmaya getirmek ne demek oluyor?

Bize OHAL değil, İYİ-HAL lazım… Önce eksiklerimizi ve hatalarımızı görüp yüzleşmemiz lazım… Aksi halde 2003 Bingöl depremi sonrası cümlelerin sadece askıda kaldığını görmüş oluruz.

Sistem çöktü, ülke çöktü… Liyakatin yerine itaatin gelmesinin ağır faturasını kaç vefat ile ödeyeceğiz?

İbrahim Kahveci’nin yazısı