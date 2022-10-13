İbrahim Kahveci: Seçimi kazanmak için oluşan maliyetin kat be kat fazlasını ödeyeceğiz

Şimdi ‘Yeni Ekonomi Modeli’ diye bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Bazen adına ‘Liralaşma’ dedikleri para politikası da varmış bunun içinde…

Ne söylüyorlarsa tersi diyorum ya… Liranın tasarrufta kullanım oranı sadece son bir yılda yüzde 42’lerden yüzde 24’lere geriledi.

Lira kaçılan para oldu ama bunu çok güzel süsleyerek anlatıyorlar. Tıpkı Kamu Yatırım Oranı en düşük seviyede olmasına rağmen bunu “Eser Siyaseti” olarak sunabilmeleri gibi.

Şimdi seçimler yaklaştı. Seçimi kazanmak için tabiri caiz ise her şey yapılıyor. Bugün oluşacak maliyetin kat be kat fazlasını seçimlerden sonra hep beraber ödeyeceğiz.

Mesela cari açık ve döviz ihtiyacını gidermek için neler yapılıyor? Acaba 28 milyar dolara ulaşan kaynağı belirsiz döviz girişinin bu süreçle bir alakası olabilir mi?

İbrahim Kahveci’nin yazısı