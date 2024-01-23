İbrahim Kahveci: Ne hikmetse yöneticiler bu sıkıntıların hiçbirini çekmiyor

TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon ile hissedilen enflasyon çok farklı. Hatta başka kurumların açıkladığı benzer fiyat artışları da oldukça farklı.

Ben özellikle TÜİK tarafından açıklanan ÜFE-GIDA endeksine bakıyorum. Çünkü orada gıda ürünlerinde devlet üretici fiyatları gerçek fiyat artışını daha net veriyor.

Hemen söyleyelim: Gıda fiyatları 2016 yıl ortalamasına göre 2023 yıl ortalaması 9,0 kat artış göstermiş.

Aslında ortalama dolar kuruna baktığımızda da benzer artış görüyoruz. Oysa SGK verilerine göre 2016 yılından 2023 yılına ortalama ücret artışı 7,5 kat artışta kalmış.

Bunu daha anlaşılır şekilde ifade edeyim: Çalışanlar 2023 yılının ilk 10 ayında aylık ortalama 18,800 lira brüt ücret almışlar. Oysa hem dolarda hem de gıda fiyatlarındaki artışa göre aylık ortalama ücretleri 22 bin 300 lira olmalıydı. Bu ne demek biliyor musunuz? Çalışanlar 2023 yılında yüzde 18,6 veya toplam 35 bin lira daha az maaş aldılar. Bu ise aylık 3500 lira daha az maaş demektir.

İşin bir de emekliler kısmı var. İşte orası tam bir felaket. 2016 yılına göre 2023 yılı ilk 10 ayında emekli maaşları sadece 5,4 kat artışta kalmış. Bu demektir ki ortalama bir emekli maaşı 2016 yılına göre yarı yarıya düşmüştür.

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İşin özeti basit.

Vatan Millet edebiyatı ile Millet fakirleşirken yönetenlerin sarayları-uçakları vs “itibardan tasarruf olmaz” denilerek sürmektedir.

Millet fakirleştikçe edebiyat güçleniyor ve ne hikmetse yöneticiler bu sıkıntıların hiçbirini çekmiyor.

Sadece Mehmet Şimşek kağıtların iki yüzünü kullanmaya devam ediyor… O kadar.

İbrahim Kahveci’nin yazısı