İbrahim Kahveci: Elektriğe yüzde 100’ün üstünde bir zam daha yapılması gerekiyor

EPİAŞ piyasasında elektrik fiyatı 1-24 mart ayı ortalaması 1.65 lira.

Bunun ne demek olduğunu izah edeyim.

Geçen yıl bu zamanlar işte o elektrik fiyatı sadece ve sadece 0,25 liraydı. Ya da şöyle izah edeyim: Elektriğe aslında son bir yılda %550 zam geldi.

Geçen yıl Mart ayında toptan piyasada 0,25 lira olan elektrik vatandaşa vergi, fon, dağıtım, iletim, kayıp-kaçak vs maliyetler ve karlar eklenerek 0,71 liradan satılıyordu.

Ya şimdi?

Toptan fiyat 1,65 lira ama vatandaşa satış fiyatı ortalaması 1,56 lira.

Bu ne demek biliyor musunuz? Elektriğe normalde yüzde 100 üzerinde bir zam daha yapılması gerekiyor.

Şimdilik fatura bütçeden karşılanıyor ama bu sürdürülemez. Bu fatura kapımıza gelecek… Bilesiniz.

İbrahi Kahveci’nin yazısı