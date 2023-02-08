İbrahim Kahveci: Bu acılar öyle geçiştirilecek acılar değil

Kısaca durum şu:

1-Deprem öncesi hazırlıklarımız temel altyapı 99 depreminden sonra kurulmuş olmasına rağmen yeterli düzeyde gerçekleşmedi.

2-Deprem anından hızlı ve her imkanı kullanıcı kararlar da alınamadı

Evet, afet büyük ve bu hiç hesap edilemeyecek kadar yıkıma yol açtı. Ama biz de bu afete karşı yeterli öncü ve anlık tedbirleri alamadık.

Bu iş böyle gitmez… Bunu biliyoruz.

Bu acılar öyle geçiştirilecek acılar değil.

Derhal ama derhal nerede ne eksik ettiğimize bakıp tüm sorgulamaları yapmak zorundayız. Bu iş kader vs deyip geçiştirilemez.

İbrahim Kahveci’nin yazısı