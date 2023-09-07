İbrahim Kahveci: Acaba durum gerçekten psikolojik mi yoksa matematik mi?

Acaba durum gerçekten psikolojik mi yoksa matematik mi?

Biliyorsunuz iktidarın matematik ile pek arası yok… Çünkü meydanlarda matematik biliminin gösterdiği rakamların tam tersi cümleleri çok rahat kullanabiliyorlar.

Tek örnek vereyim: “Üretim-Yatırım-İstihdam-İhracat ve cari fazla” diye size sürekli söylenen cümlelerin aslında tam tersi oluyor. Ama aynı cümleler hala kullanılmaya devam edilebiliyor.

Zaten fiyatlandırmanın psikolojik olarak tanımlanması da bu modelin bir sonucudur. Ama burada gizli bir politik değişim yaşanıyor: Dış güçler satışı artık bitti gibi bir şey… Onun yerine yurtiçinde fırsatçılar diye yeni bir hayali düşman oluşturuluyor. Yani ekonomi yönetiminin hiçbir günahı-sorumluluğu vs yok…

İbrahim Kahveci’nin yazısı