İbrahim Kahveci: 2023’ün en büyük yalanı ‘Nass politikasıydı’

2023 yalan yılının bana göre en büyük yalanı “Nass politikasıydı.”

Ekonomi aşırı negatif faizle şişirildi ve sanal bir yalancı cennet yaratıldı. Ve böylece seçimler kazanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce ne demişti: “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek”

Şimdi ne oluyor? Faizler yüzde 8,5’den yüzde 42,5’e yükseltildi. Görevde kim var: Cumhurbaşkanı Erdoğan…

O sözü kim söylemişti. Recep Tayyip Erdoğan…

Soralım kendimize: Hangisi gerçek?

***

Mehmet Şimşek görevi devralırken ne demişti: “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır.”

Kısaca yalancı veya irrasyonel-gerçeklik dışı bir dönemdeydik.

Bu çok doğru. Ve gerçekliğe hoş geldiniz.

Öncelikle irrasyonel (yalancı) dönemin faturası ödenecek. TÜİK diyor ki 2023 yılının 3. çeyreğinde sanayide çalışan sayısı 226 bin kişi azaldı.

Daha durun, bu ne ki?

Yine TÜİK diyor ki eylül ayından ekim ayına çalışan sayısı 200 bin kişi düştü.

Yani işten kovulmalar başladı…

Ben sizlere mayıs 2023 seçimlerinden önce defalarca “Reel politika uygulandığında bu iktidar olursa süre 2 yıla yakın olur ve maliyet olarak 3-4 milyon kişi işini kaybeder” demedim mi?

Yüzleşme zamanı geldi ve reel politikaya döndük.

O nedenle diyorum ki “Asgari ücrete bakmayın, bir işiniz varsa ona bakın. Ve en azından ücret almaya devam edin. Çünkü işten kovulmalar hızla yaygınlaşacak.”

İbrahim Kahveci’nin yazısı