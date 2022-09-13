İBB’nin ‘Sen Oku Diye’ burs projesine başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) eğitimde fırsat eşitliği sunmak için şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği ‘Sen Oku Diye’ projesine başvurular 9 Ekim’e kadar yapılabilecek.

İBB’den yapılan açıklamaya göre eğitim desteğinde, 100 bin öğrenciye 500 lira maddi katkı sunulacak.

Yılda bir kereye mahsus nakdi destek

İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yapılacak.

İstanbul’da ikamet etme şartının arandığı destekten faydalanmak için başvurular “istanbulsenin.istanbul/ibb” adresinden yapılabilir.