İBB’den Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne 62,5 milyon liralık yardım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Meclisi, oy birliğiyle aldığı kararla Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne 62,5 milyon liralık yardım yapacak.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında Hatay geliyor.

ANKA’nın haberine göre İBB kentin imar, geçici barınma ve altyapı ihtiyacı için de kolları sıvadı.

İBB Meclisi’nde oy birliğiyle alınan kararla, Hatay Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin sunulmaya devam edilebilmesi amacıyla 62,5 milyon liralık yardım yapılacak.

Bu kapsamda, Hatay Büyükşehir Belediyesi personeline bin geçici konut inşa edilecek. Ayrıca, içme suyu depo yapım, bakım ve onarım için 30 milyon lira, içme suyu şebekelerinin onarımında kullanılmak üzere malzeme temini için 7,5 milyon lira, kanalizasyon şebekelerinin onarımında kullanılmak üzere malzeme temini için 10 milyon lira, elektrik tesislerinin bakım, onarımında kullanılmak üzere malzeme temini içinse 15 milyon lira destek verilecek.