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Yaramazlara biraz batar!

İBB’den Çocuk Hakları Festivali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dünya Çocuk Hakları Günü için festival düzenliyor.

Fotoğraf: İBB

Çocuk haklarına dikkat çekmek için İBB Şehir Tiyatroları’nın özel temalı atölyeler hazırlayacağı Çocuk Hakları Festivali belediyenin tarihinde bir ilk.


Oyun ve söyleşilerin de olacağı festival 19-20 ve 21 Kasım’da Kadıköy’deki Müze Gazhane’de gerçekleştirilecek.

Çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık yaratmak ve çocuk odaklı politikaların geliştirilmesini amaçlayan festivale katılım ücretsiz.

Ayrıntılı festival programı ve katılımın sınırlı olduğu atölyelere kayıt yaptırmak için belediyenin sitesi ziyaret edilebilir.

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