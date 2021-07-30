İBB, yangınlar nedeniyle Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ni erteledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tüm canlılara ve insanlığa duyduğu sevgiyle bilinen Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin ölümünün 750’nci yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerini birçok ilde devam eden yangınlar nedeniyle erteledi.

Fotoğraf: İBB

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UNESCO’nun ilan ettiği Hacı Bektaş Veli’yi anma yılında 30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılacak ‘Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’nin ertelendiğini duyurduğu mesajında şu ifadeleri kullandı: “Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Manavgat ve Marmaris’e ekip yollandı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden İBB, Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın için de ekipler görevlendirdi. 101 personel, 14 araçtan oluşan bir ekip ilçede devam eden söndürme çalışmaları için dün gece yarısı yola çıktı. Öğle saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler çalışmalarına başladı. İBB ayrıca sekiz personel ve dört araçtan oluşan İSKİ destek ekibini de bölgeye gönderdi.