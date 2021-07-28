İBB’den Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi, üç günlük festivalle yad edecek.

Fotoğraf: indigodergisi.com

30 Temmuz- 1 Ağustos’taki ‘Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ne Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki festivalde 45 usta sanatçı İstanbullularla buluşacak.

İBB’nin açıklamasına göre Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının katılacağı festivale, ikinci gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. İnsanlığın önemli fikir öncülerinden Hacı Bektaş Veli’nin “Gelin canlar bir olalım” ve “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” mesajları gelecek nesillere aktarılacak.

Üç günlük etkinlik programında Arif Sağ, Musa Eroğlu, Moğollar, Cengiz Özkan, Yeni Türkü, Tolga Sağ, Ender Balkır, Kardeş Türküler, Muharrem Temiz, Fuat Saka, Sadık Gürbüz, Dertli Divani, Şevval Sam, Gülcihan Koç, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Mikail Aslan, Grup Abdal, Cem Adrian, Özlem Taner, Nilüfer Sarıtaş, Metin-Kemal Kahraman, Ali Rıza-Hüseyin Albayrak, Özlem Taner, İhsan Er, Tayyar Erdem, Volkan Kaplan, Cem Erdost İleri, Erkan Tekçi, Gülseven Medar, Hüseyin Korkankorkmaz, Ayfer Vardar, Gani Pekşen, Yılmaz Çelik, Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Peyda Yurtsever, Ali Kaya Arı, Özge Çam, Cem Doğan, Mahir Kutlutürk, Hüseyin Beydilli, Özgür Polat ve Serdar Kemal, İstanbullularla buluşacak.

İstanbulluların davetli olduğu etkinlikler kapsamında belgesel film gösterimleri, festivale özel olarak hazırlanmış video-ışık gösterileri yapılacak. Alanında uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Çocuklar için atölye çalışmaları düzenlenecek.

Üç günlük festivalin programı şöyle:

30 Temmuz Cuma

17.15 – Nilüfer Sarıtaş

17.55 – Dertli Divani

18.40 – Mikail Aslan

18.25 – Grup Abdal

20.15 – Şevval Sam

21.15 – Mapping ve Işık Gösterisi

21.30 – İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konuşması

22.00 – Musa Eroğlu

31 Temmuz Cumartesi

13.45 – Ayhan Aydın, Erkan Akalın & Burak Aytaç

14.05 – Peyda Yurtsever

14.25 – Ali Kaya Arı

14.45 – Özge Çam & Cem Doğan

15.05 – Mahir Kutlutürk

15.25 – Hüseyin Beydilli & Özgür Polat

15.45 – Serdar Kemal

16.05 – Özlem Taner

16.25 – İhsan Eş

16.50 – Ali Rıza & Hüseyin Albayrak

18.00 – Metin & Kemal Kahraman

19.00 – Tolga Sağ & Cengiz Özkan, Muharrem Temiz

19.45 – Kardeş Türküler

20.45 – Fuat Saka

21.30 – Mapping ve Işık Gösterisi

21.45 – İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması

22.00 – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması

22.15 – Arif Sağ

1 Ağustos Pazar