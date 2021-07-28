İBB’den Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi, üç günlük festivalle yad edecek.
30 Temmuz- 1 Ağustos’taki ‘Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ne Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki festivalde 45 usta sanatçı İstanbullularla buluşacak.
İBB’nin açıklamasına göre Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının katılacağı festivale, ikinci gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. İnsanlığın önemli fikir öncülerinden Hacı Bektaş Veli’nin “Gelin canlar bir olalım” ve “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” mesajları gelecek nesillere aktarılacak.
Üç günlük etkinlik programında Arif Sağ, Musa Eroğlu, Moğollar, Cengiz Özkan, Yeni Türkü, Tolga Sağ, Ender Balkır, Kardeş Türküler, Muharrem Temiz, Fuat Saka, Sadık Gürbüz, Dertli Divani, Şevval Sam, Gülcihan Koç, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Mikail Aslan, Grup Abdal, Cem Adrian, Özlem Taner, Nilüfer Sarıtaş, Metin-Kemal Kahraman, Ali Rıza-Hüseyin Albayrak, Özlem Taner, İhsan Er, Tayyar Erdem, Volkan Kaplan, Cem Erdost İleri, Erkan Tekçi, Gülseven Medar, Hüseyin Korkankorkmaz, Ayfer Vardar, Gani Pekşen, Yılmaz Çelik, Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Peyda Yurtsever, Ali Kaya Arı, Özge Çam, Cem Doğan, Mahir Kutlutürk, Hüseyin Beydilli, Özgür Polat ve Serdar Kemal, İstanbullularla buluşacak.
İstanbulluların davetli olduğu etkinlikler kapsamında belgesel film gösterimleri, festivale özel olarak hazırlanmış video-ışık gösterileri yapılacak. Alanında uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Çocuklar için atölye çalışmaları düzenlenecek.
Üç günlük festivalin programı şöyle:
30 Temmuz Cuma
- 17.15 – Nilüfer Sarıtaş
- 17.55 – Dertli Divani
- 18.40 – Mikail Aslan
- 18.25 – Grup Abdal
- 20.15 – Şevval Sam
- 21.15 – Mapping ve Işık Gösterisi
- 21.30 – İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konuşması
- 22.00 – Musa Eroğlu
31 Temmuz Cumartesi
- 13.45 – Ayhan Aydın, Erkan Akalın & Burak Aytaç
- 14.05 – Peyda Yurtsever
- 14.25 – Ali Kaya Arı
- 14.45 – Özge Çam & Cem Doğan
- 15.05 – Mahir Kutlutürk
- 15.25 – Hüseyin Beydilli & Özgür Polat
- 15.45 – Serdar Kemal
- 16.05 – Özlem Taner
- 16.25 – İhsan Eş
- 16.50 – Ali Rıza & Hüseyin Albayrak
- 18.00 – Metin & Kemal Kahraman
- 19.00 – Tolga Sağ & Cengiz Özkan, Muharrem Temiz
- 19.45 – Kardeş Türküler
- 20.45 – Fuat Saka
- 21.30 – Mapping ve Işık Gösterisi
- 21.45 – İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması
- 22.00 – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması
- 22.15 – Arif Sağ
1 Ağustos Pazar
- 13.30 – Tayyar Erdem
- 13.50 -Volkan Kaplan
- 14.10 -Cem Erdost İleri
- 14.30 – Erkan Tekçi
- 14.50 – Gülseven Medar
- 15.10 – Hüseyin Korkankorkmaz
- 15.30 – Ayfer Vardar
- 15.50 – Gani Pekşen
- 16.15 – Mercan Erzincan
- 16.45 – Sadık Gürbüz
- 17.10 – Gülcihan Koç
- 17.50 – Yılmaz Çelik
- 18.20 – Ender Balkır
- 19.00 – İlyas Akkaya
- 20.25 – Cem Adrian
- 21.10 – Mapping ve ışık Gösterisi
- 21.25 – Yeni Türkü
- 22.25 – Moğollar