İBB sözcüsünden Rıdvan Dilmen’e: Siyasetin şeytanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’i ‘siyasetin şeytanı‘ olarak nitelendirdi.

Dilmen, TRT’de yayınlanan % 100 Futbol programında, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı ve Acıbadem Sağlık grubunun sahibi Mehmet Ali Aydınlar’dan bahsederken sözü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na getirmişti.

Dilmen şu ifadeleri kullanmıştı: “Mehmet Ali Aydınlar ile dört-beş sene konuşmadım. Fenerbahçe Avrupa’ya gitmedi, evet. Ama sonra Aziz Yıldırım döneminde kulübe sponsor oldu. Ali Koç döneminde de sponsor oldu. Acıbadem, Fenerbahçe ile çok fazla işbirliği yaptı. İBB başkanımız Ekrem İmamoğlu da STV’de (Samanyolu) futbol yorumculuğu yapmıştı. Fenerbahçe’nin şike yaptığını söylemişti. Sonuçta o günkü düşünceleriyle aynı noktada değil tabii ki.”

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıntı vermeden Dilmen hakkında şöyle yazdı: “Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı.”

Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 16, 2022

Samanyolu TV ‘FETÖ’nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılmış, genel yayın yönetmeni Osman Çalık’a, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezası verilmişti.

Kamuoyunda ‘şike davası’ olarak bilinen yargılamadaysa, eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul cumhuriyet savcısı, ‘FETÖ’den aranan Zekeriya Öz’ün talimatıyla 3 Temmuz 2011’de başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012’de sonuçlanan davada hapis cezası almış, bu cezalar da Yargıtay tarafından onanmıştı.

Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olmasının ardından açılan davada mahkum edilen Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu belirterek 21 Nisan 2014’te yeniden yargılanma talebiyle başvurmuştu. Yeniden yargılamada Yargıtay ve yerel mahkeme kararları sonucu Yıldırım dahil sanıklara beraat verilmişti.

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2016’dan Haziran 2021’e kadar görülen ‘şike kumpası’ davasında ‘bir numaralı’ sanık ABD’de bulunan Fethullah Gülen’di.