Rıdvan Dilmen’den ‘710 bin lira’ iddiasına yanıt: Sözleşmem dahi yok

TRT’den aylık 710 bin lira yıllık 8,5 milyon lira alacağı iddia edilen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, iki kez görüştüğü TRT yetkililerinin kendisine aylık 60 bin lira teklif ettiğini, ancak bu teklifi geri çevirdiği ve ücret almadan program yapacağını ifade ettiğini açıkladı.

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Halk TV’ye konuşan Dilmen, şunları kaydetti:

“Ben aslında geçen yıl mart ayında 16 yıllık televizyonculuk serüvenimi sonlandırmıştım. Sonra TRT, ‘Bu yıl bizimle program yapar mısınız’ dedi. Ben açıkçası düşünmediğimi de söyledim kendilerine. Sonra bu teklif gelince Zaid Bey’le ( TRT genel müdürü) Ankara’da buluştum. Zaid Bey ‘Yüzde Yüz Futbol’ programıyla aramızda olmamı istedi. Ben de yaparım ama ücretsiz yaparım dedim. Ben daha önce de TRT’de program yaptım. O zaman da ücret almadım. O günde almadım. Şu anda da almıyorum. Sözleşmem dahi yok. Eğer varsa bir sözleşmem lütfen kendileri de açıklasın. Ben TRT’den 700 bin lira alacak bir insan değilim. Artı benim muvafakatnamem var.

Ben Lig’in başladığı 13 Ağustos’tan 2022’nin mayıs sonuna kadar, hiç bir maddi manevi ücret talep etmiyorum diye imzam var. Ben de duruyor o. Mahkemede kullanacağım.“

Dilmen, iddiaları gündeme getiren isimlerle ilgili hukuki yollara başvurduğunu kaydetti.