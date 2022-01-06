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Yaramazlara biraz batar!

İBB sözcüsü CNN Türk’ü düzeltti: O metro hattı değil, çukur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun CNN Türk’ün ‘İBB metro inşaatına beton döktü‘ haberini eleştirdi.

Ongun, Twitter hesabından Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının durdurulup durdurulmadığını sorgulayan haberin görüntüsünü paylaşarak, CNN Türk yönetimine şöyle seslendi: “O bir metro hattı değil. Yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur. ‘Metro hattı nedir‘ diye öğrenmek isterseniz, 10 metro şantiyemizden birinde size eğitim verebiliriz.”


Ongun paylaşımında ayrıca CNN’i de etiketleyip İngilizce olarak küresel CNN markasına verilen zarar konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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