İBB meclisinde AKP grup sözcüsü, İYİ Partili Yıldız’ın bilgisayarındaki çıkartmayı reklam zannetti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis toplantısında AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İYİ Partili meclis üyesi Taylan Yıldız’ın bilgisayarındaki CS:GO adlı oyunun çıkartmasının reklam olduğunu savundu.

Taylan Yıldız, Twitter üzerinden toplantının söz konusu kısmının görüntüsünü paylaşarak, “Kürsüde konuşurken laptopumun üstündeki çıkarmayı gören AK Parti meclis üyesi: ‘CS:GO diye bir oyun sitesinin reklamını yapıyor. Ne kadar ücret alıyor ondan?’“ diye yazdı.

Kürsüde konuşurken laptopumun üstündeki çıkarmayı gören AK Parti meclis üyesi:



"CS:GO diye bir oyun sitesinin reklamını yapıyor. Ne kadar ücret alıyor ondan?"



KEKW pic.twitter.com/IA7JzYpMeb — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) September 15, 2021

Söz konusu görüntüde Gökkuş, şu ifadeleri kullanıyor: “Arkadaşlar her şeyi ranta çeviriyorlar. Kullandığı şeyde CS:GO diye bir oyun sitesinin reklamını yapıyor. Ne kadar ücret alıyor bundan? Nereye harcıyor bunu gençliğe mi harcıyor. Popülizm yapmayacaksınız.”

Daha sonra ise Yıldız, şu cevabı veriyor: “Counter Strike sticker’ımı görmüşler. Hatta kameralara da göstermiş olalım. Yani bunu sponsorluğa bağlamak da dünyanın en abes en komik şeyi. Ben iki sene önce de böyle çıkmıştım. Çok da güzel olmuştu hatta global Reddit’te bu bir trend oldu. Çünkü insanlar dedi ki: ‘İlk defa dünyada bir politikacı bizim değerlerimizi taşıyan bir şeyi kürsüye taşıdı.’ Gidip de kimse bunla ilgili bize 5 kuruş vermedi. Hatta bu sticker’ı da belki 3-5 liraya almışımdır.”