İBB Kültür derledi: Bu hafta İstanbul'da hangi etkinlikler var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Kültür İstanbul’ 23-29 Aralık arasındaki etkinlikleri derledi. İBB’ye göre bu hafta İstanbul’da öne çıkan etkinlikler…

Fotoğraflar: İBB

Kültür İstanbul’un derlemesine göre bu hafta öne çıkan etkinlikler şöyle…

Müzik TR100: Cumhuriyet tarihinin müzikli panoraması sergisi

İBB Kültür AŞ, Cumhuriyet’in ilanından bugüne Türkiye’nin müzikal mirasını ve kültürel çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir sergiye imza attı.

31 Ocak’a kadar Müze Gazhane’de açık kalacak olan bu sergi, geçmişten günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna çıkmak ve Türkiye’nin müzikal tarihine tanıklık etmek isteyen tüm müzikseverleri bekliyor.

Ücretsiz etkinliğin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Endüstrimantal: Ayşe Tütüncü’yle endüstrimantal master class

Endüstrimantal Master Class serisi kapsamında bu hafta, farklı müzikal gelenekleri kendine özgü bir üslupla buluşturan piyanist, besteci Ayşe Tütüncü ağırlanıyor.

Müze Gazhane’deki etkinlik ücretsiz.

Sınırlı oturma alanı bulunan etkinliğe kayıt gerekmiyor.

Dijital Deneyim Müzesi: Immersive Yoga

Dijital Deneyim Müzesi’nin etkileyici dijital projeksiyonları ve görsel şovları eşliğinde, Intersport’un destekleriyle düzenlenen Immersive Yoga sizi bekliyor.

Biletlere buradan ulaşılabilir.

An Epic Symphony & Gökhan Türkmen: Müzede Bir Gece

Events Across Turkey’in kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, Night Flight Symphony Quartet eşliğinde Gökhan Türkmen’i ağırlıyor.

Şerefiye Sarnıcı’nda etkinliğin biletleri şu linkte.

An Epic Symphony & Müslüm: Emre Nalbantoğlu

Türkiye’nin en önemli sanatçılarından Müslüm Gürses’in eserlerini Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde Emre Nalbantoğlu seslendirecek.

Biletlere şuradan ulaşılabilir.

İstanbul kitapçısı: Okur yazar buluşması

Yazar ve senarist Doğu Yücel moderatörlüğündeki okur uazar buluşmasında bu hafta konuk Hikmet Hükümenoğlu.

Yazarın yeni kitabı ‘Sonra Gözler Görür’ için düzenlenecek söyleşi ve imza günü İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde. Detaylara burada.

Yerin Altında: Müze Gazhane’de müzik keyfi

Otopark -2’nin multidisipliner bir sahneye dönüştüğü ‘Yerin Altında’ bu hafta ‘zei ve konuklarını’ ağırlıyor. Öncesinde Perma sahne alacak.

Sınırlı kapasitedeki etkinlik için 20 Aralık 18.00 itibarıyla Radar Türkiye’den kayıt yapabilirsiniz. Detaylara burada.