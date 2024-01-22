İBB, kentsel dönüşümde kira desteğini artırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşüm alanlarındaki riskli yapılarda oturanlara yaptığı kira yardımını 7 bin liraya çıkardı.

Fotoğraf: İBB

İBB, hızlı tarama yöntemiyle en riskli grupta olduğunu tespit ettiği binalar için yaptığı kentsel dönüşüm kira yardımına yüzde 55 zam yaptı.

İBB Encümeni’nden geçen karara göre İstanbul’da ikamet eden maliklere 18 ay boyunca verilen aylık 4 bin 500 lira kira yardımı 7 bin liraya çıkarıldı.

Kiracılara 12 ay boyunca sağlanan aylık 4 bin 500 lira yardım da yine 7 bin liraya çıkarıldı. Binada ikamet etmeyen maliklere ise 18 ay boyunca aylık 3 bin lira tutarındaki yardım yüzde 50 artırıldı ve 4 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bakanlığın desteğinden de yararlanabilirler

İBB’den kira yardımı alanlar aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği kira yardımından da yararlanabilecekler.

Kira desteğinden nasıl yararlanılıyor?

İBB yetkisinde bulunan Riskli ve Rezerv Alanlar ile hızlı tarama sonucu kendi kendine çökme ihtimali tespit edilen 1556 binada yaşayan ve kira yardımından faydalanmak isteyen İstanbullular, riskli yapı tespitinin ardından tahliye ve yıkım işlemlerini tamamlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçe belediyesi üzerinden kira yardımına onay vermesi ile İBB kira yardımına başlayacak.