İBB denetim merkezi kuruyor: Taksiciler istediği uygulamayla çalışabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, toplu ulaşım araçlarının denetlenmesi amacıyla Esenler’deki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na denetim merkezi kurulmasına karar verdi. İlk etapta 15 bin takside ‘i-taksi’ uygulamasına geçilip tümüne iç ve dış kamera takılacak. Yolcu ve sürücü problemleri gece gündüz denetlenecek.

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İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler yakın mesafe diyerek yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da… Bunu kökten çözebilecek formüller ise ‘siyasi’ nedenlerle engelleniyor.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre İBB Meclisi, İstanbulluları canından bezdiren bu soruna çözüm üretebilmenin yolunu i-taksi uygulamasını geliştirmekte ve denetlemekte buldu. Öncelikli olarak i-taksinin yönetim yetkisi İSPARK’tan alınarak Esenler’deki otogarda kurulacak olan Toplu Taşıma Denetim Merkezi’ne verildi.

Tüm taksilere kamera

Sistem ilk olarak i-taksi mecburiyeti bulunan tüm taksilere kamera entegre edilmesiyle başlayacak. Taksi Yönetim Merkezi’nde 24 saat çalışan operatörler taksinin iç ve dış kameralarını kontrol edecek ayrıca taksideki sistem, görüntüleri kaydedecek.

Taksilerle ilgili bir şikayet olduğunda anlık olarak kamera takibi yapılacak ya da kayıtlar incelenecek. i-taksi ile GPRS üzerinden hangi taksinin nerede olduğu, hızı, boş ya da dolu olduğu gibi bilgiler de merkeze iletilecek. Kamera sistemi kısa zaman içerisinde tüm toplu taşıma araçlarına konulacak ve aynı denetim sistemi onlar için de uygulanacak.

‘Entegre olan tüm taksiler izlenebilecek’

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Meclisi’nde yeni taksi yönetim uygulamalarına da izin verildiğini belirterek, “Bu meclis kararıyla, isteyen şirket ve firmaların taksi yönetim uygulaması ve yönetmesine, İBB’nin taksi yönetim sistemine entegre olmaları şartıyla izin verilmiş oldu. Yani belediyeden lisans almak koşuluyla farklı şirketler, farklı uygulamaları kullanabilecek. Taksiciler de istedikleri uygulamayla çalışabilecek. İBB’nin sistemine entegre olan tüm taksiler izlenebilecek” diye konuştu.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, yeni kurulan ve 85 denetim personelinin bulunduğu bu merkezden 15 bin taksi ile 7 bin minibüs ve taksi dolmuşu izleyeceklerini, daha sonra da bunlara diğer toplu taşıma araçlarının ekleneceğini söyledi.

İBB Meclisi’nde çevrimiçi i-taksi uygulaması için firmaların ödeyeceği lisans ücretine de zam yapıldı. İBB en az 500 araçlık organizasyonlarda kullanılmak üzere beş yıllık lisans ücretini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarttı.