Ian Kasırgası Florida’da iki milyon kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD’nin Florida eyaletinin güneybatı kıyılarına ulaşan Ian Kasırgası, ilk günde iki milyon kişiyi elektriksiz bıraktı.

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Florida’nın Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, sel suları bazı araçların boyuna ulaştı.

Fırtınanın sürüklediği okyanus dalgaları nedeniyle su seviyesinin yer yer iki metreye kadar yükseldiği kentte ve civar bölgelerde, elektrik kesintilerini takip eden ‘poweroutages.us’ internet sitesindeki bilgilere göre iki milyona yakın kişi elektriksiz kaldı.

Yaklaşık 240 kilometre hızla karaya ulaşan Ian Kasırgası, Florida’nın kuzeyine doğru ilerlerken, zincir mağaza yönetimleri kasırga güzergahındaki 70 şubenin kapatılacağını veya çok kısıtlı saatlerde açık kalacağını duyurdu.

Ian’ın karaya en yüksek hızla inen kasırga olduğu tespitini paylaşan meteoroloji uzmanları, Fort Mayer’deki su seviyesinin, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1965’ten bu yana en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

American Airlines, eyaletin çoğu bölgesinde hayatı felç eden kasırga nedeniyle Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Georgia gibi Florida’ya yakın eyaletlere yapılan uçuşlarda, yolcuların tarih değişiklikleri hizmetlerini ücretsiz yapacağını açıkladı.

ABD’li hava yolu şirketi, kasırganın ilk gününde 600 civarında uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.